"Non riesco a dimenticare le sua urla". Leo Gassmann, la terribile avventura a notte fonda

Una vicenda che non dimenticherà molto presto, Leo Gassmann che ieri sera a Roma, è riuscito a salvare una ragazza che stava subendo delle violenze sessuali. Da quello che racconta il figlio di Alessandro Gassmann, la giovane in questione aveva appena subito uno stupro. A raccontare tutto è lo stesso cantante 24enne. Sui social, ancora scosso per quanto accaduto, il giovane Gassmann ha voluto dire ai suoi fan cosa ha provato. "Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito". Subito Alessandra Gassman ha avvertito le forze dell'ordine che ...

