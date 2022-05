Mourinho, i Friedkin e la religione del tifo (Di domenica 8 maggio 2022) Sacrosanto dirlo prima perché non sia troppo facile o difficile dirlo dopo. Comunque vada a Tirana (cambia tutto nel calcio, ma il pallone resta maledettamente e qualche volta iniquamente rotondo), la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 maggio 2022) Sacrosanto dirlo prima perché non sia troppo facile o difficile dirlo dopo. Comunque vada a Tirana (cambia tutto nel calcio, ma il pallone resta maledettamente e qualche volta iniquamente rotondo), la ...

Advertising

__L_i_G__ : @AndyTheZup Guardiola ce l'ha con Mourinho certo (mentre Florentino ce l'aveva proprio con loro per la questione Su… - Therealpalmo : @fdr985___ Non saprei, io sono straconvinto che i friedkin e mourinho lo vogliamo fortemente, anche garantendogli t… - alex_asr : Pep fatte li Cazzi Tua ..!!! Se avevamo speso tutti i Soldi che ha speso il City avevamo Vinto 3 Champions..??… - romaforever_it : Roma, non solo Mou: grazie ai Friedkin e Pinto in crescita tutto il club - fettonejr : @8110JR @OfficialASRoma ... perché ricordavo che non ti piace Mourinho. Che puoi continuare a fare tranquillamente… -