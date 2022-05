Le imprese verso la stretta tra Fed, Bce e finanza pubblica (Di domenica 8 maggio 2022) Man mano che le prospettive dell’economia europea e mondiale si fanno più incerte cresce l’esigenza delle imprese italiane di prepararsi a resistere a un probabile rallentamento dell’attività economica, che contrasta con le attese di inizio d’anno di una continuazione della fase di espansione avviata l’anno scorso. Per le imprese sopravvissute allo shock della pandemia, l’esperienza dell’ultimo biennio deve averle indotte a divenire più resilienti alle avversità inattese, che quest’anno si sono presentate ancora una volta nel mese id febbraio sotto forma della guerra nell’Est-Europa e delle conseguenti sanzioni a spettro molto ampio. Lo sconvolgimento in corso tocca, infatti, sia gli scambi commerciali, sia la finanza, i trasporti e i movimenti delle persone e dei capitali, come si era visto negli anni più bui della guerra fredda. Vi è ... Leggi su formiche (Di domenica 8 maggio 2022) Man mano che le prospettive dell’economia europea e mondiale si fanno più incerte cresce l’esigenza delleitaliane di prepararsi a resistere a un probabile rallentamento dell’attività economica, che contrasta con le attese di inizio d’anno di una continuazione della fase di espansione avviata l’anno scorso. Per lesopravvissute allo shock della pandemia, l’esperienza dell’ultimo biennio deve averle indotte a divenire più resilienti alle avversità inattese, che quest’anno si sono presentate ancora una volta nel mese id febbraio sotto forma della guerra nell’Est-Europa e delle conseguenti sanzioni a spettro molto ampio. Lo sconvolgimento in corso tocca, infatti, sia gli scambi commerciali, sia la, i trasporti e i movimenti delle persone e dei capitali, come si era visto negli anni più bui della guerra fredda. Vi è ...

