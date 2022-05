La Nato frena le trattative e blocca l'Ucraina: “No alla cessione della Crimea” (Di domenica 8 maggio 2022) Tutti i civili sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, in Ucraina. Lo ha annunciato la vice prima ministra Ucraina Iryna Vereshchuk, mentre il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in un'intervista al quotidiano Welt am Sonntag, ha previsto un «ulteriore aggravamento» della guerra «nelle prossime settimane» e si è schieato contro l'ipotesi che l'Ucraina possa rinunciare alla Crimea - come paventato da Zelensky - per arrivare alla pace. I timori, ora, sono che le forze russe diano l'assalto finale all'acciaieria, dove restano migliaia di combattenti ucraini. Si avvicina infatti il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra il Giorno della vittoria, quella sui nazisti nella Seconda guerra ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Tutti i civili sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, in. Lo ha annunciato la vice prima ministraIryna Vereshchuk, mentre il segretario generaleJens Stoltenberg, in un'intervista al quotidiano Welt am Sonntag, ha previsto un «ulteriore aggravamento»guerra «nelle prossime settimane» e si è schieato contro l'ipotesi che l'possa rinunciare- come paventato da Zelensky - per arrivarepace. I timori, ora, sono che le forze russe diano l'assalto finale all'acciaieria, dove restano migliaia di combattenti ucraini. Si avvicina infatti il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra il Giornovittoria, quella sui nazisti nella Seconda guerra ...

Advertising

tempoweb : La #Nato frena le trattative e blocca l’#Ucraina: “No alla cessione della #Crimea” #guerra #russia #8maggio… - Alex27459 : RT @a_libutti: @HSkelsen Grazie, sempre puntuale. Queste sono le manipolazioni più pericolose perché richiedono analisi per essere evidenzi… - Frank74467736 : RT @a_libutti: @HSkelsen Grazie, sempre puntuale. Queste sono le manipolazioni più pericolose perché richiedono analisi per essere evidenzi… - aureliotrevisi : RT @a_libutti: @HSkelsen Grazie, sempre puntuale. Queste sono le manipolazioni più pericolose perché richiedono analisi per essere evidenzi… - HSkelsen : RT @a_libutti: @HSkelsen Grazie, sempre puntuale. Queste sono le manipolazioni più pericolose perché richiedono analisi per essere evidenzi… -