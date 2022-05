Irlanda del Nord, il potere ai “figli” di Bobby Sands (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo un secolo di martoriata storia l’Irlanda del Nord volta pagina e potrebbe allontanarsi dal Regno Unito. Lo Sinn Féin, il partito degli indipendentisti repubblicani cattolici, vince le elezioni e si candida alla premiership che potrebbe toccare alla sua leader, Michelle O’Neill, 45 anni. L’Assemblea di Stormont – il Parlamento decentrato dell’Irlanda del Nord creato nel 1998 con gli accordi di pace del Venerdì Santo – ha ratificato lo storico sorpasso dei repubblicani cattolici sui protestanti unionisti. Gli indipendentisti dello Sinn Féin (“Noi Stessi” in gaelico), ex braccio politico della guerriglia dell’IRA (Irish Republican Army), hanno conquistato la maggioranza relativa nella più piccola delle nazioni della Gran Bretagna. Sinn Féin ha superato il maggiore dei partiti unionisti protestanti, il DUP ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo un secolo di martoriata storia l’delvolta pagina e potrebbe allontanarsi dal Regno Unito. Lo Sinn Féin, il partito degli indipendentisti repubblicani cattolici, vince le elezioni e si candida alla premiership che potrebbe toccare alla sua leader, Michelle O’Neill, 45 anni. L’Assemblea di Stormont – il Parlamento decentrato dell’delcreato nel 1998 con gli accordi di pace del Venerdì Santo – ha ratificato lo storico sorpasso dei repubblicani cattolici sui protestanti unionisti. Gli indipendentisti dello Sinn Féin (“Noi Stessi” in gaelico), ex braccio politico della guerriglia dell’IRA (Irish Republican Army), hanno conquistato la maggioranza relativa nella più piccola delle nazioni della Gran Bretagna. Sinn Féin ha superato il maggiore dei partiti unionisti protestanti, il DUP ...

