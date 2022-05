Advertising

L' Inter che punta a tenere viva fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato la speranza di non scucirsi lo scudetto dalle maglie, ma anzi di conquistare il titolo numero 20 della ...... che venivano dalla vittoria esterna per 4 - 0 sulla Fiorentina, continuano a restare adi ... Al 36' Silvestri è prodigioso su Lautaro Martinez,si avventa sul pallone in area e Pablo Marí ... Il digiuno di Dzeko fa riflettere Inzaghi: in Coppa Italia ancora spazio a Correa L'attaccante bosniaco è a secco di gol da un mese e si avvia a una nuova partenza dalla panchina contro la Juve a favore dell'ex laziale, complice la vena realizzativa di Lautaro esaltata dalle caratt ...Dzeko è stato una colonna dell'Inter nella prima parte della stagione, ma nel girone di ritorno si è ridimensionato, e i nerazzurri ne hanno risentito.