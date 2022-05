Highlights e gol Arsenal-Leeds 2-1 | Premier League 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 8 maggio 2022) L’vince 2-1 contro ilnel match valevole per la 36esima giornata di. I The Gunners hanno trovato la vittoria grazie alla doppietta siglata da Nketiah. L’attaccante numero 30 ha aperto le marcature al quinto minuto e raddoppiato cinque minuti più tardi. Vano la rete di Llorente al 66?. I padroni di casa salgono così all’ultima posizione della zona Champions, gli ospiti invece restano in zona retrocessione. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto url… - gilnar76 : Highlights e Gol Sassuolo Juve Primavera: le immagini del match – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Highlights e Gol Sassuolo Juve Primavera: le immagini del match - VIDEO - - sassuolonews : Sassuolo Juventus Primavera highlights 2-2: gol e spettacolo - VIDEO - wolf_hawkfield : RT @Inter: ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto urlare di più? R… -

Video/ Monterosi Tuscia Latina (0 - 1): Rosseti vale 3 punti (Serie C) Le squadre partecipanti sono divise in cinque teste di serie (le tre terze, la quarta del girone A ed in più l'...Le pagelle edi Roma - Parma, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022: Luis ... 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa Assist: Luis Alberto, Lazzari...Guarda gli highlights completi di Venezia-Bologna, match valido per la 36.a giornata di Serie A: cosa è successo allo stadio Penzo.Spezia - Atalanta si chiude sul punteggio di 1-3: i bergamaschi ci credono e sognano l'Europa. Ecco le immagini della sfida.