Golf | Wells Fargo | crollo Day | rimonta di Bradley

Advertising

ilpodsport : #AltriSport Golf, continua il momento no di Molinari: out dal Wells Fargo #ilpodsport - voceditalia : Golf: Molinari delude ancora, è fuori dal Wells Fargo - CatelliRossella : Golf: Molinari delude ancora, è fuori dal Wells Fargo - Sport - ANSA - Luxgraph : Golf, Molinari delude ancora: è fuori dal Wells Fargo - golftgcom : Francesco Molinari, niente taglio al #WellsFargo Championship -

Eurosport IT

Negli Stati Uniti, a guidare il leaderboard c'è appunto Day che ilFargo Championship lo ha già vinto nel 2018. L'australiano - con un giro in 67 ( - 3) colpi, caratterizzato da cinque birdie e ...Nella notte è andato in scena il secondo giro delFargo Championship, in un'edizione particolare che si disputa a Potomac. A mantenere la testa è Jason Day: l'australiano, dopo il 63 di ieri, si 'limita' a un - 3 anche perché questa non è stata ... Golf, Wells Fargo Championship: Day 3, gli highlights Al Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour, Jason Day perde la leadership scivolando al 13esimo posto con uno score di 209 (63 67 79, -1) colpi e, ad un giro dal termine della competizione, dice ...Moving day in archivio al Wells Fargo Championship, sul percorso di Potomac in Maryland. In testa alla classifica troviamo lo statunitense Keegan Bradley, in grado di rimontare sei posizioni grazie ad ...