F1, GP Miami 2022. Leclerc e Verstappen si sfideranno all’arma bianca. La mescola media sarà la chiave per il successo (Di domenica 8 maggio 2022) Alle 21.30 italiane di quest’oggi prenderà il via l’edizione inaugurale del Gran Premio di Miami, quinto atto del Mondiale di Formula 1. A giudicare dal numero di vip presenti in loco, l’appuntamento può essere ribattezzato la “risposta americana al GP di Montecarlo”. Per la verità, oltre replicare a una domanda che nessuno aveva mai posto, si tratta di una risposta scarabocchiata. La gara della Florida appare in tutto e per tutto un mero scimmiottamento del GP del Principato senza averne la storia. Il finto parco yacht, in tal senso, è l’apoteosi. Tocca vedere anche questo nella F1 del 2022… “O tempora, o mores!”. sarà Charles Leclerc a scattare dalla pole position in questa reincarnazione glitterata (e a onor del vero meno orrida) dei criticatissimi GP di Dallas e Detroit visti negli anni ’80. Il monegasco della ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Alle 21.30 italiane di quest’oggi prenderà il via l’edizione inaugurale del Gran Premio di, quinto atto del Mondiale di Formula 1. A giudicare dal numero di vip presenti in loco, l’appuntamento può essere ribattezzato la “risposta americana al GP di Montecarlo”. Per la verità, oltre replicare a una domanda che nessuno aveva mai posto, si tratta di una risposta scarabocchiata. La gara della Florida appare in tutto e per tutto un mero scimmiottamento del GP del Principato senza averne la storia. Il finto parco yacht, in tal senso, è l’apoteosi. Tocca vedere anche questo nella F1 del… “O tempora, o mores!”.Charlesa scattare dalla pole position in questa reincarnazione glitterata (e a onor del vero meno orrida) dei criticatissimi GP di Dallas e Detroit visti negli anni ’80. Il monegasco della ...

