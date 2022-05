Diretta GP di Miami: Leclerc e Sainz in prima fila, ma dietro le Ferrari c'è Verstappen (Di domenica 8 maggio 2022) Il primo Gran Premio di Miami sta per accendersi. In questa vigilia che ha esaltato le caratteristiche della Ferrari , con Charles Leclerc autore della terza pole stagionale su cinque qualifiche e ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022) Il primo Gran Premio dista per accendersi. In questa vigilia che ha esaltato le caratteristiche della, con Charlesautore della terza pole stagionale su cinque qualifiche e ...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - fattoquotidiano : Formula 1, la diretta del gran premio di Miami e dove vedere la gara in tv: Leclerc parte in pole. Doppietta Ferrar… - SkySportF1 : Formula 1, GP Miami: la diretta live dagli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Miami 2022 LIVE: brivido meteo ha smesso di piovere. Tra poco si parte - #DIRETTA #Miami #LIVE:… - zazoomblog : LIVE – Gara F1 GP Miami 2022: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Miami #2022: #tutti #aggiornamenti -