Desiderio di maternità a Uomini e Donne: "Voglio un figlio", lo ha annunciato all'improvviso (Di domenica 8 maggio 2022) Rivelazione a sorpresa di una dama del Trono Over del noto dating show Uomini e Donne: c'è anche un bambino nel suo futuro La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)Le dinamiche del Trono Over continuano a rendere scoppiettante questa nuova edizione di Uomini e Donne. Un appuntamento che si avvia spedito verso la fine ed è per questo che i protagonista hanno deciso di tirare le somme. Non è stato un percorso semplice nemmeno questa volta per Ida Platano che, dopo la cocente delusione per Riccardo Guarnieri, non ha ancora trovato l'amore. La dama sembra però decisa a non arrendersi in quanto nel suo futuro vede ancora una storia d'amore importante ed anche una nuova famiglia. Lo ha rivelato in prima persona nel corso di una recente intervista al Magazine ufficiale del noto dating show di Canale ...

