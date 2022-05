Crisi di pianto per Giucas Casella Venier lo richiama all' ordine | “Ma te sei rin**lionito”

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 maggio 2022)show a ‘Domenica In', programma domenicale di Rai1 condotto da Mara. Lo storico illusionista italiano prima scoppia a piangere ripensando alla madre sordomuta e poi, in preda all'emozione, prende fischi per fiaschi e viene pizzicato dalla conduttrice: “Ma te sei rincoglionito? Come mago sei un sòla”. Racconti confusi e molte incomprensioni hanno reso l'intervista a, pseudonimo di Giuseppe, famosissimo volto della tv italiana, una conversazione tutta da ridere. Chiamato a raccontare la sua storia nello studio di Domenica In, l'illusionista non ha trattenuto le lacrime e ha aperto il suo cuore ai telespettatori: “Ho perso mia madre da giovanissimo, avevo 21 anni. Mi manca tutto di lei. Ha cresciuto tre figli. Io ho il suo cognome. ...