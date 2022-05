Advertising

Luxgraph : Carlo De Benedetti: «L’Europa non ha interesse a fare la guerra a Putin. Non deve seguire Biden» #corriere #news #2… - francdisa : Posso dire che in questa recensione-racconto dell’assurda evidenza @TlonEdizioni , Carlo Benedetti ha palesato la m… - ilMorabito : RT @CarloOttaviano: E morto Carlo Gregoretti, il più giovane dei giornalisti che fondarono l'Espresso (poi anche direttore di Epoca). Ieri… - CarloOttaviano : E morto Carlo Gregoretti, il più giovane dei giornalisti che fondarono l'Espresso (poi anche direttore di Epoca). I… - Straccia2 : RT @GiovaValentini: Addio a Carlo Gregoretti, vecchia colonna dell’Espresso. Ma il sito di Repubblica, nella Cultura, lo confonde in una fo… -

Corriere della Sera

di Aldo Cazzullo L'imprenditore: "Questo conflitto si sovrappone a una recessione molto severa con effetti catastrofici. No all'invio di armi, serve una soluzione negoziale" C arlo De, qualche sera fa da Lilli Gruber sul La 7 lei ha detto: "La pace è finita, comincia la fame". È così pessimista "No: vedo solo ciò che sta accadendo. Una guerra che si sovrappone a una ...Nel 2015 la giuria del Premio Arrigogli ha assegnato un premio speciale per "l'esempio e ... come inchiestista di 'Panorama' che racconta il suo rapporto con "lo zio" e comeGregoretti ... Carlo De Benedetti: «L’Europa non ha interesse a fare la guerra a Putin. Non deve seguire Biden» L’imprenditore: «Questo conflitto si sovrappone a una recessione molto severa con effetti catastrofici. No all’invio di armi, serve una soluzione negoziale» ...Fu c ompagno di studi a Giurisprudenza di Carlo De Benedetti e Umberto Agnelli , nella sua lunga carriera aveva siglato oltre 64mila atti pubblici: tra i più famosi,quello riguardante la nascita del W ...