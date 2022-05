Advertising

Pall_Gonfiato : #Capello e i 'meriti' di #Ancelotti: 'La fortuna di Carletto è famosa: è il solito colpo di...' - Fra586 : @alanfriedmanit ma vaffanculo coglione, pulire la sedia , vergognati cialtrone, non meriti un capello di PDC CONTE.… - bashuk_olga : @gabriella_turra @La7tv Ma vai. Tu meriti proprio putin insieme con ignorante e il suo capello. E poi sentire certi… -

Agenzia askanews

'Hanno cancellato i loroe successi, calpestato la loro reputazione. Allo stesso tempo, ... Inoltre, non capiscono che non valgono nemmeno undei ragazzi morti per difendere gli interessi ...O di altre mete, tra le quali anche Unione Europea e l'Italia."Hanno cancellato i loroe ... Inoltre, non capiscono che non valgono nemmeno undei ragazzi morti per difendere gli ... La Russia condanna artisti e sportivi definiti "traditori" Mourinho come Capello: un vincente che ha riportato la Roma a sognare in grande. vedi letture. L'arrivo di José Mourinho alla Roma ha ricordato fin dal suo annuncio circa un anno fa, la scelta dei Sen ...Il contributo di Capello alla SPAL è stato importante anche per la costruzione del centro sportivo di via Copparo. “Io l’ho dato perché sono stato pagato dalla Roma e il merito va dato a Mazza di aver ...