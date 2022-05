(Di domenica 8 maggio 2022) Riflettori internazionali puntati sul vertice straordinario del G7 in videoconferenza che si terrà nel pomeriggio su iniziativa del presidente Usa Joee con la partecipazione anche del ...

Advertising

Agenzia askanews

Segno di una stretta alleanza Occidente - Ucraina che Zelensky non ha nascosto, nel suo discorso notturno al Paese, vorrebbe suggellare con la presenza a Kiev di Joe: "sarebbe importante", ha ...A Bruxelles sempre oggi siil Comitato che deve dare l'ultima parola sul Price cap al ... Il 10 maggio poi il premier è atteso a Washington per i primo bilaterale con Joe. Prima di quella ... Biden riunisce il G7 con Zelensky alla vigilia del 9 Maggio Roma, 8 mag. (askanews) - Riflettori internazionali puntati sul vertice straordinario del G7 in videoconferenza che si terrà nel pomeriggio ...Mario Draghi chiederà a Joe Biden una moral suasion sulle aziende americane che producono gas liquido, l’Italia ne ha un bisogno quasi disperato, molto di più di quello finora promesso attraverso un d ...