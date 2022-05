Uomini e Donne, arriva l’annuncio tanto atteso: si sposano! (Di sabato 7 maggio 2022) Uomini e Donne, arriva l’annuncio tanto atteso: si sposano, grande gioia per i fan della coppia nata in trasmissione. Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne. Come sempre, anche quest’anno il programma di Maria De Filippo non andrà in onda nel periodo estivo: le nuove puntate torneranno regolarmente a settembre. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 7 maggio 2022): si sposano, grande gioia per i fan della coppia nata in trasmissione. Manca sempre meno alla fine di questa stagione di. Come sempre, anche quest’anno il programma di Maria De Filippo non andrà in onda nel periodo estivo: le nuove puntate torneranno regolarmente a settembre. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - fattoquotidiano : Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in c… - _Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - mastrodonato81 : @fattoquotidiano Un paese che era laico una volta, e le donne avevano gli stessi diritti degli uomini. C'è voluto… - la_kuzzo : RT @LaStampa: Donne e moda, la stilista Elisabetta Franchi: “Assumo solo ‘anta’ già sposate e con figli. Nei ruoli chiave? Scelgo gli uomin… -