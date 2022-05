Raimondo Todaro si lascia sfuggire l’indizio sulla semifinale di Amici di stasera: il messaggio per Serena Carella (Di sabato 7 maggio 2022) Raimondo Todaro nelle Storie di Instagram potrebbe essersi lasciato sfuggire un vero e proprio “spoiler” sulla semifinale di Amici, il talent di Maria De Filippi in onda stasera. Il maestro di ballo ha infatti dedicato un dolce messaggio a Serena Carella, allieva della scuola nella sua squadra. Todaro ripercorre l’esperienza della ballerina ad Amici, dichiarando di non sapere cosa succederà anche se la puntata è registrata. Si tratta forse dell’ultimo ballo per Serena? I fan si interrogano sul significato della dedica cercando di carpire qualche indizio. Raimondo Todaro, il messaggio per ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 maggio 2022)nelle Storie di Instagram potrebbe essersitoun vero e proprio “spoiler”di, il talent di Maria De Filippi in onda. Il maestro di ballo ha infatti dedicato un dolce, allieva della scuola nella sua squadra.ripercorre l’esperienza della ballerina ad, dichiarando di non sapere cosa succederà anche se la puntata è registrata. Si tratta forse dell’ultimo ballo per? I fan si interrogano sul significato della dedica cercando di carpire qualche indizio., ilper ...

Advertising

gaiakawaii1 : RT @amicii_news: Le storie di Raimondo Todaro non capisco se siano fatte perchè è felice che sia in finale (Serena) o perchè è stata elimin… - BITCHYFit : Serena Carella: Raimondo Todaro fa uno spoiler sulla sua uscita? - CorriereUmbria : Nunzio, il ballerino di Amici si racconta #Nunzio #Amici #Amici21 - justloulou_ : RT @proteggimipenc: raimondo ha sempre mostrato quanto voglia bene ai suoi ragazzi, non li ha mai mollati, li ha sempre seguiti, spronati e… - thanxzain : RT @amicii_news: Le storie di Raimondo Todaro non capisco se siano fatte perchè è felice che sia in finale (Serena) o perchè è stata elimin… -