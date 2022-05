Quali sono i 5 punti del rimpianto? Parte tutto dal gol di El Shaarawy (Di sabato 7 maggio 2022) “Nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che…“. Sarebbe importante non allontanarsi dalle direttive tracciate da Max Pezzali, in uno dei suoi brani più celebri, probabilmente per la capacità di immedesimazione in quelle parole. Ma come si fa realmente a non pensare neanche per un attimo a quanto passato dinanzi agli occhi e a cosa si sia perso? Ci sono tante scene di questa stagione che ripassano nella mente come un loop. Il ricordo che fa più male porta però al 91? di Napoli-Roma, perché è con il gol di El Shaarawy che si sgretola realisticamente il sogno e l’effetto di quel contraccolpo si sentirà maledettamente nella gara di Empoli. Gol El Shaarawy Napoli Roma Una rete che ha tolto 5 punti: Napoli-Roma vera sliding doors della stagione Con i ma e con i se non si può ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) “Nessun, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che…“. Sarebbe importante non allontanarsi dalle direttive tracciate da Max Pezzali, in uno dei suoi brani più celebri, probabilmente per la capacità di immedesimazione in quelle parole. Ma come si fa realmente a non pensare neanche per un attimo a quanto passato dinanzi agli occhi e a cosa si sia perso? Citante scene di questa stagione che ripassano nella mente come un loop. Il ricordo che fa più male porta però al 91? di Napoli-Roma, perché è con il gol di Elche si sgretola realisticamente il sogno e l’effetto di quel contraccolpo si sentirà maledettamente nella gara di Empoli. Gol ElNapoli Roma Una rete che ha tolto 5: Napoli-Roma vera sliding doors della stagione Con i ma e con i se non si può ...

