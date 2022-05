Missile Grifo e tank Ariete | una drammatica accelerazione | retroscena | perché ora l' Italia è più vicina alla guerra

(Di sabato 7 maggio 2022) In arrivo il nuovo, di cui l'esercitono sta aspettando le prime forniture. I test preliminari sull'arma in questione sono già stati portati a termine e per questo la produzione inizierà l'anno prossimo e quindi nel 2025 l'ne verrà rifornita. C'è la necessità di potenziare l'armamento e la difesa e per questo i contratti sono stati subito firmati. La minaccia che viene dal versante orientale d'Europa - leggasi:in Ucraina - si fa ovviamente sentire, ragione per la quale l'esercito deve adeguarsi. Lo Stato maggiore ha dato un obiettivo ben preciso: intensificare l'addestramento. È stato poi messo a punto un programma di ammodernamento che prevede una lista precisa di acquisti già finanziati. Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore ha dichiarato: “La capacità di ...

Guerra, l'Italia stringe i tempi: militari più addestrati,e subito nuovi blindati Guerra in Ucraina, la diretta Ore 17.42 - Vladimir Putin, in occasione delle celebrazioni per la ...Ilcerto non basta. Prima di tutto c'è da potenziare il garage dei blindati e dei carri armati e soprattutto dell'artiglieria. In arrivo ci sono i Lince di seconda generazione, più ... Missile Grifo: cos'è, a cosa serve e quando entrerà in funzione Guerra in Ucraina, la diretta. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la zona di guerra di Mariupol ...l segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la zona di guerra di Mariupol un «inferno». L'Onu e il Comitato internazionale della Croce Rossa ...