Massimo Ranieri | incidente durante il concerto | cade dal palco e si frattura una costola

(Di sabato 7 maggio 2022)ma senza troppe conseguenze. Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli da ieri sera per una ...

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - vale_diana_real : RT @g_esentato: Guagliò...fance sta' quiete... Torna a' cantà... ampresse!!! #massimoranieri #cantoperchenonsonuotare Massimo Ranieri cade… - Andrea60133919 : RT @Opptimusprimeio: Massimo Ranieri cade improvvisamente dal palco. Ricoverato al Cardarelli. Nel suo show monologo con elogio al vaccino… -

Paura al teatro Diana di Napoli dove, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto scendendo dalla scaletta al centro del palco e ha battuto la schiena. Il cantante, rimasto a terra a lungo, è stato soccorso ...Incidente ama senza troppe conseguenze. Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli da ieri sera per una caduta nel ...Brutto incidente per Massimo Ranieri durante il suo spettacolo perde l'equilibrio e cade dal palco sbattendo la schiena ...La direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera fa sapere che il paziente e’ sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. Secondo il bollettino diffuso oggi dall’ospeda ...