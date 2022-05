L’unione (non) fa la forza: il vero nodo del centrodestra (Di sabato 7 maggio 2022) Ci risiamo: il centrodestra sta marciando compatto verso il suicidio, che si consumerà alle prossime elezioni amministrative. Non c’è verso, appare evidente ormai che il nemico principale della coalizione è la coalizione stessa. Lega, forza Italia e Fratelli d’Italia – al netto dei centristi, che in quanto tali fanno sempre pendant – fanno di tutto per non andare d’accordo su niente. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2022 Spaccati in centrodestra di governo e di opposizione, dove peraltro troviamo il partito con più consensi (già questo la dice lunga, ma non v’è peggior sordo di chi non vuol sentire), i tre partiti dovrebbero presentarsi uniti alle urne e per di più convincere l’elettorato di essere uniti per davvero. È una specie di fronte democratico francese, ma al contrario. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 maggio 2022) Ci risiamo: ilsta marciando compatto verso il suicidio, che si consumerà alle prossime elezioni amministrative. Non c’è verso, appare evidente ormai che il nemico principale della coalizione è la coalizione stessa. Lega,Italia e Fratelli d’Italia – al netto dei centristi, che in quanto tali fanno sempre pendant – fanno di tutto per non andare d’accordo su niente. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2022 Spaccati indi governo e di opposizione, dove peraltro troviamo il partito con più consensi (già questo la dice lunga, ma non v’è peggior sordo di chi non vuol sentire), i tre partiti dovrebbero presentarsi uniti alle urne e per di più convincere l’elettorato di essere uniti per dav. È una specie di fronte democratico francese, ma al contrario. ...

