LIVE Djokovic-Alcaraz 7-6 5-7 2-3, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conduce il terzo set (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Alcaraz RESTA AVANTI NEL terzo SET AD-40 Alcaraz sfrutta la caduta di Nole! Altro game tiratissimo. 40-40 ERRORE DI DIRITTO DI Alcaraz E SI VOLA AI VANTAGGI 40-30 Gran lungolinea vincente di Djokovic. 40-15 Rovescio diagonale pazzesco di Alcaraz. 30-15 Risposta profonda velenosa di Nole. 30-0 Chiusura a rete dello spagnolo. 15-0 Servizio e diritto di Alcaraz. 2-2 SI SALVA Djokovic DOPO UN GAME DURISSIMO AD-40 OTTIMA PRIMA DI NOLE! 40-40 ALTRA CHANCE ANNULLATA CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA E LO SMASH DAL SERBO 40-AD TERZA CHANCE PER Alcaraz IN UN GAME CRUCIALE 40-40 SI VOLA ANCORA IN PARITA’! AD-40 CHANCE PER NOLE PER CHIUDERE IL GAME 40-40 ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3RESTA AVANTI NELSET AD-40sfrutta la caduta di Nole! Altro game tiratissimo. 40-40 ERRORE DI DIRITTO DIE SI VOLA AI VANTAGGI 40-30 Gran lungolinea vincente di. 40-15 Rovescio diagonale pazzesco di. 30-15 Risposta profonda velenosa di Nole. 30-0 Chiusura a rete dello. 15-0 Servizio e diritto di. 2-2 SI SALVADOPO UN GAME DURISSIMO AD-40 OTTIMA PRIMA DI NOLE! 40-40 ALTRA CHANCE ANNULLATA CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA E LO SMASH DAL SERBO 40-AD TERZA CHANCE PERIN UN GAME CRUCIALE 40-40 SI VOLA ANCORA IN PARITA’! AD-40 CHANCE PER NOLE PER CHIUDERE IL GAME 40-40 ...

