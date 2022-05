L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri film stasera in tv 7 maggio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 7 maggio 2022)Deiè ilin tv sabato sabato 72022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVDeiin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs DATA USCITA: 28 agosto 2009 GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Azione ANNO: 2009 REGIA: Carlos Saldanha: Seann William Scott, John Leguizamo, Queen Latifah, Josh Peck, ...