La difesa di Manuel Bortuzzo per la sua famiglia: "Mio padre ha fatto di tutto per noi, andava a mangiare nei bar per lasciarci soli" (Di sabato 7 maggio 2022) Non può tollerare Manuel Bortuzzo che contro la sua famiglia siano state lanciate pesanti accuse come quelle che ha fatto Lulù Selassiè, a suo dire, accuse che non stanno nè in cielo nè in terra. E lo ha ribadito anche nella puntata di Verissimo in onda oggi 7 maggio 2022 su Canale 5. La sua famiglia non si è interessata alla sua storia con Lulù; hanno dato dei consigli ma alla fine era lui a prendere le sue decisioni. Ed è per questo che Manuel non comprende i motivi per i quali Lulù, come ha anche fatto notare Silvia Toffanin, ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni nelle sue interviste, nelle quali dice cose molto gravi anche sul conto di suo padre. Manuel ribadisce inoltre che nessuno dei suoi amici aveva qualcosa da ridire sulla ...

