Il profilo trans? Ecco chi lo censura

(Di sabato 7 maggio 2022) L’account su Twitter si chiama Libs of TikTok, aggrega contenuti Lgbtq+senza filtri e conta quasi un milione di seguaci. La fondatrice è stata tracciata e controllata da una piattaforma che riceve finanziamenti dalla Germania. Un fatto grave per la libertà di espressione «Ti darò la mia spiegazione su cosa significa esseregender. Quando i bambini nascono, il dottore li guarda e fa una scommessa se il bambino è un maschio o una femmina». Questo è il tipo di lezione che, di certo, non tutti i genitori gradirebbero fosse impartita ai propri figli. Ed è uno dei tantissimi contenuti «senza filtri» scovati, in Rete e sui social, da un popolare account di Twitter, denominato Libs of TikTok. In questi giorni è divenuto un caso clamoroso negli Stati Uniti, tra tentativi die accuse di dossieraggio internazionale. Contro il disvelamento ...