Guerra in Ucraina: acciaieria assediata, una rete di cunicoli protegge gli irriducibili eroi dell'Azovstal (Di sabato 7 maggio 2022) È diventata il simbolo della resistenza Ucraina, richiamando memorie della storia russa. Come Sebastopoli, come Stalingrado, l?assedio delle truppe di Putin all?acciaieria Azovstal... Leggi su ilmattino (Di sabato 7 maggio 2022) È diventata il simboloa resistenza, richiamando memoriea storia russa. Come Sebastopoli, come Stalingrado, l?assedioe truppe di Putin all?...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - rosarioruocco3 : RT @marioadinolfi: Chiudono il programma di Bianca Berlinguer su Raitre. Il Pd ha ordinato, gli amministratori Rai hanno disposto. La colpa… - patriziadegioia : RT @MarcoFattorini: La ministra Cartabia manderà in Ucraina un contingente della polizia penitenziaria a supporto delle autorità di Kiev ne… -