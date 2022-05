Giochi Olimpici Brasile 2022: Giovanni Improta torna a Casaluce (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Nel pomeriggio di sabato 7 maggio, l’olimpionico Giovanni Improta ha fatto ritorno dal Brasile, dove ha disputato i Giochi Olimpici Silenziosi 2022, presso la città di Caxias do Sul. L’atleta è stato accompagnato a Caserta dal direttore tecnico della Nazionale italiana F.S.S.I., Gerardo Di Gruccio, ed ad attenderlo c’erano il sindaco di Casaluce, Francesco Luongo, e l’assessore allo sport, Raul Pagano. Per il campione si è trattato della seconda partecipazione olimpica della sua carriera, dopo i Giochi Olimpici silenziosi del 2017, disputatisi in Turchia, nella città di Samsun, ed in occasione dei quali Improta conseguì una medaglia di bronzo. “C’è grande rammarico per l’esito ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Nel pomeriggio di sabato 7 maggio, l’olimpionicoha fatto ritorno dal, dove ha disputato iSilenziosi, presso la città di Caxias do Sul. L’atleta è stato accompagnato a Caserta dal direttore tecnico della Nazionale italiana F.S.S.I., Gerardo Di Gruccio, ed ad attenderlo c’erano il sindaco di, Francesco Luongo, e l’assessore allo sport, Raul Pagano. Per il campione si è trattato della seconda partecipazione olimpica della sua carriera, dopo isilenziosi del 2017, disputatisi in Turchia, nella città di Samsun, ed in occasione dei qualiconseguì una medaglia di bronzo. “C’è grande rammarico per l’esito ...

