Conegliano torna super: batte Monza e martedì può vincere lo scudetto (Di sabato 7 maggio 2022) Conegliano - Monza 3 - 0 (25 - 23, 25 - 12, 25 - 22) — Conegliano cancella i brutti ricordi di gara - 1 e pregusta già il ritorno all'Arena di Monza (martedì sera, 20.45) per chiudere i conti con lo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022)3 - 0 (25 - 23, 25 - 12, 25 - 22) —cancella i brutti ricordi di gara - 1 e pregusta già il ritorno all'Arena disera, 20.45) per chiudere i conti con lo ...

Advertising

Gazzetta_it : #Volley @LegaVolleyFem Gara -3, Conegliano torna super: batte Monza e martedì può vincere lo scudetto - antennatre : CONEGLIANO | IL DDL ZAN TORNA IN PARLAMENTO. APPELLO DI BRYAN AI POLITICI: «ABBIATE CORAGGIO» - RassegnaZampa : #Volley Super rimonta di Conegliano in gara-2: la serie scudetto torna in parità - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Super rimonta di Conegliano in gara-2: la serie scudetto torna in parità #volley - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Super rimonta di Conegliano in gara-2: la serie scudetto torna in parità #volley -