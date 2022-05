Chelsea: non solo cessioni, individuato un obiettivo in difesa (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo le partenze nel reparto difensivo di Antonio Rudiger che si trasferirà al Real Madrid e Andreas Christensen, in procinto firmare... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo le partenze nel reparto difensivo di Antonio Rudiger che si trasferirà al Real Madrid e Andreas Christensen, in procinto firmare...

Advertising

capuanogio : Secondo @thetimes la vendita del #Chelsea è a rischio perché #Abramovich si starebbe rimangiando la promessa di non… - sportli26181512 : Chelsea: non solo cessioni, individuato un obiettivo in difesa: Dopo le partenze nel reparto difensivo di Antonio R… - cechi66 : @hod_yu_in_Lexa @peppesz Con il Chelsea quante Champions ha vinto? E aveva campionissimo pure li con il PSG quante… - PaliilaP : RT @giuliamangano1: Il Chelsea venduto per 5 miliardi di euro. Non è che il nuovo proprietario dica “Noi i soldi li stracciamo, quindi Luka… - IreneATMwannabe : RT @giuliamangano1: Il Chelsea venduto per 5 miliardi di euro. Non è che il nuovo proprietario dica “Noi i soldi li stracciamo, quindi Luka… -