Ceferin | «Superlega? Non escluso sanzioni | ma… »

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 maggio 2022) . Le parole del presidente Uefa Aleksander, ai microfoni di Marca, è ritornato sulla questione. Ecco le parole del presidente Uefa: COLLOQUI TRA CLUB E– «No, non l’hanno fatto. L’unico contatto con loro è arrivato dai tribunali, hanno provato a sfidarci ovunque. Noi della UEFA non abbiamo mai detto che non potessero giocare la propria competizione, possono farlo se vogliono. Ma è divertente che si tratta proprio di quei club che si sono iscritti per primi alla Champions League. Se giocano altri tornei, comunque, non possono disputare le nostre competizioni». AGNELLI E RETROSCENA – «Non voglio parlare del presidente della Juventus, ma il mio rapporto con lui è stato molto aperto e onesto. Inoltre, non l’ho mai detto prima, ho invitato il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, a Nyon prima che ...