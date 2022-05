Blitz dei Nas nell'ospedale Cardarelli di Napoli, ecco il dossier: sicurezza e igiene a rischio (Di sabato 7 maggio 2022) La barellopoli tra le mura del pronto soccorso dell?ospedale Cardarelli, ha registrato numeri da record anche ieri mattina. Dopo l?ennesima notte infernale a causa del sovraffollamento,... Leggi su ilmattino (Di sabato 7 maggio 2022) La barellopoli tra le mura del pronto soccorso dell?, ha registrato numeri da record anche ieri mattina. Dopo l?ennesima notte infernale a causa del sovraffollamento,...

Advertising

infoitinterno : Blitz dei Nas nell'ospedale Cardarelli di Napoli, ecco il dossier: sicurezza e igiene a rischio - Dome689 : Napoli, pronto soccorso del Cardarelli pieno: pazienti in barella in sala d’attesa. Blitz dei Nas nella struttura.… - arwen0506 : RT @bruttocoso: Spendiamo miliardi in armi per inviarle in Ucraina sottraendo denaro alla sanità. Le conseguenze sono queste. Napoli, pront… - bizcommunityit : Ospedale Cardarelli nel caos a Napoli: blitz dei Nas per verificare le criticità - cronista73 : Cardarelli in tilt, blitz dei carabinieri: verifiche del Nas sui sovraffollamenti. De Luca: immagini che fanno male -