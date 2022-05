Basket, playoff Serie A2: Scafati domina Monferrato in gara-1 dei quarti, cronaca e tabellino (Di sabato 7 maggio 2022) Scafati domina Monferrato in gara-1 dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 2021/2022 e si porta avanti nella Serie. Al PalaMangano fin dal primo parziale sono i padroni di casa a condurre, la forbice tra secondo e terzo quarto si acuisce particolarmente e i piemontesi fanno tantissima fatica a rientrare e alzano bandiera bianca negli ultimi dieci minuti per il definitivo 76-51. gara-2 lunedì sempre in questo palazzetto, poi ci si trasferirà a Casale. Sarto realizza il primo canestro del match, poi sale in cattedra Okeke con una schiacciata e un altro canestro con cui il punteggio raggiunge l’11-10. Con il canestro da due di De Laurentiis è 16-12 a fine primo quarto. Nel secondo parziale Okeke ancora eccezionale subendo fallo ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022)in-1 deidi finale deidiA2 2021/2022 e si porta avanti nella. Al PalaMangano fin dal primo parziale sono i padroni di casa a condurre, la forbice tra secondo e terzo quarto si acuisce particolarmente e i piemontesi fanno tantissima fatica a rientrare e alzano bandiera bianca negli ultimi dieci minuti per il definitivo 76-51.-2 lunedì sempre in questo palazzetto, poi ci si trasferirà a Casale. Sarto realizza il primo canestro del match, poi sale in cattedra Okeke con una schiacciata e un altro canestro con cui il punteggio raggiunge l’11-10. Con il canestro da due di De Laurentiis è 16-12 a fine primo quarto. Nel secondo parziale Okeke ancora eccezionale subendo fallo ...

