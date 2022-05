Amici, la finale del serale si sposta per colpa dell’Eurovision Song Contest: quando andrà in onda (Di sabato 7 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest che si terrà da martedì 10 maggio 2022 a Torino sarà di sicuro l’evento dell’anno in termini di musica. Il meglio del continente sfilerà infatti nel capoluogo piemontese per una intera settimana con l’atto finale che andrà in scena sabato 14 maggio 2022 sia su Rai1 che in eurovisione. L’importanza delle kermesse, anche in termini di ascolti televisivi, ha portato così la Mediaset ad adeguarsi di conseguenza ed a scegliere per un cambio clamoroso. Il serale di Amici di Maria De Filippi, notoriamente al sabato in prima serata, deve così spostare la sua attesissima finale in programma proprio per il 14 di maggio. Ecco la nuova data dell’attesa finale del talent più longevo della televisione italiana. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 maggio 2022) L’Eurovisionche si terrà da martedì 10 maggio 2022 a Torino sarà di sicuro l’evento dell’anno in termini di musica. Il meglio del continente sfilerà infatti nel capoluogo piemontese per una intera settimana con l’attochein scena sabato 14 maggio 2022 sia su Rai1 che in eurovisione. L’importanza delle kermesse, anche in termini di ascolti televisivi, ha portato così la Mediaset ad adeguarsi di conseguenza ed a scegliere per un cambio clamoroso. Ildidi Maria De Filippi, notoriamente al sabato in prima serata, deve cosìre la sua attesissimain programma proprio per il 14 di maggio. Ecco la nuova data dell’attesadel talent più longevo della televisione italiana. ...

Advertising

LCuccarini : Il clima è sempre più rovente e la finale si avvicina, abbiamo bisogno di voi e del vostro tifo. Domani sera, in pr… - giulidiurnii : RT @HopeSlash: I PAZZESCHI E GLI SCIACALLI CHE VANNO IN FINALE NON CI CREDOOOOOOOOOOOOOOO ABBIAMO AVUTO LA NOSTRA VITTORIA AMICI DEL TWITTE… - babybrrunette : RT @Giulia03282: ??PROPOSTA?? Ma se da oggi dopo la semifinale iniziassimo ad intasare Amici con commenti o post con tag per chiedere di aver… - poliedricament : La finale di Amici è confermata per il 21 o sarà sabato prossimo o non si sa e devo fare le makumbe affinché sia auando voglio io? - Amici_love7 : RT @amicii_news: UFFICIALE: FINALE di #Amici21 domenica 15 maggio su Canale 5 in DIRETTA ?????? -