Alessandro Basciano, sparito dai social: la rivelazione dell’amico Amedeo Venza (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il successo avuto con la partecipazione al GF Vip, Alessandro Basciano si è sempre mostrato molto attivo sui social. Proprio per questo la sua recente assenza su Instagram ha iniziato a far preoccupare i fan. A spiegare i motivi di tale silenzio è stato Amedeo Venza, amico del gieffino ed esperto di gossip. LA L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il successo avuto con la partecipazione al GF Vip,si è sempre mostrato molto attivo sui. Proprio per questo la sua recente assenza su Instagram ha iniziato a far preoccupare i fan. A spiegare i motivi di tale silenzio è stato, amico del gieffino ed esperto di gossip. LA L'articolo

Advertising

PasqualeMarro : #AlessandroBasciano le cose si mettono male: “Deve essere operato” - zazoomblog : Preoccupazione per Alessandro Basciano: deve subire un intervento - #Preoccupazione #Alessandro #Basciano: - francobus100 : GF Vip, paura per Alessandro Basciano: «Subirà un intervento fastidioso» - andreastoolbox : #Alessandro Basciano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico - BlogUomini : Sophie Codegoni morsa da un pesce a Dubai. Alessandro Basciano la prende in giro. Sono o non sono bellisismi?… -