Ultime Notizie Roma del 06-05-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno nuovamente la guerra in Ucraina il conflitto in apertura la presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha ricevuto una lettera dal primo ministro ungherese Viktor orban in cui espone le sue preoccupazioni collegate le sanzioni che prevedono un embargo sull’ importazione nel web di petrolio dalla Russia lo dice il portavoce capo dell’esecutivo comunitario abbiamo detto dall’inizio aggiungere che capiamo che alcuni stati membri sono in situazioni in specifica causa della geografia delle dipendenze degli oleodotti che li collegano alla Russia ne abbiamo tenuto conto nella proposta e abbiamo pensato a questo Prima di presentarla intanto dura denuncia Stati Uniti consiglio di sicurezza dell’ONU Mosca mentito ripetutamente a questo consiglio con una sfrenata serie di teoria del complotto ...