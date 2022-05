Stadio Roma. LC, Nanni: bene progetto Calenda, sia scelta dell’amministrazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – “Venute meno altre ipotesi meno percorribili, come quella della zona Ostiense, per realizzare lo Stadio della Roma si è scelta un’area più idonea e servita come quella di Pietralata. Di questa scelta non possiamo che esserne compiaciuti e soddisfatti, visto che era la proposta che avanzò Carlo Calenda in campagna elettorale”. Così in una nota Dario Nanni consigliere comunale della Lista Calenda e vice presidente della commissione sport. “Ovviamente sosterremo questa proposta perché come abbiamo sempre affermato la nostra opposizione è costruttiva e guarda in primo luogo agli interessi della città, e non ha niente a che fare con i “no” reiterati che in questi anni hanno paralizzato la città e la sua economia.” “Tra la Stazione Tiburtina e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)– “Venute meno altre ipotesi meno percorribili, come quella della zona Ostiense, per realizzare lodellasi èun’area più idonea e servita come quella di Pietralata. Di questanon possiamo che esserne compiaciuti e soddisfatti, visto che era la proposta che avanzò Carloin campagna elettorale”. Così in una nota Darioconsigliere comunale della Listae vice presidente della commissione sport. “Ovviamente sosterremo questa proposta perché come abbiamo sempre affermato la nostra opposizione è costruttiva e guarda in primo luogo agli interessi della città, e non ha niente a che fare con i “no” reiterati che in questi anni hanno paralizzato la città e la sua economia.” “Tra la Stazione Tiburtina e ...

