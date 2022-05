Sondaggi Tp: Lavrov, per il 62,6% degli italiani giusto ospitarlo in tv (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 62,6% degli italiani ritiene giusta la scelta di una tv italiana di ospitare in una sua trasmissione il ministro degli esteri russo Lavrov. Innanzitutto perché “i giornalisti italiani devono avere il diritto di invitare chiunque a parlare nelle proprie trasmissioni” (31%) e secondo “perché quando abbiamo ospitato l’intervento di Zelensky in Parlamento, questi non ha avuto un contraddittorio quando ha parlato” (31,6%). Di diverso avviso il 19,3% secondo cui chi rappresenta un regime che nega la libertà di parola ed è responsabile di crimini di guerra non può fare un comizio sulla tv italiana mentre un ulteriore 16,2% avrebbe considerato legittima l’intervista solo se vi fosse stato contraddittorio. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 62,6%ritiene giusta la scelta di una tv italiana di ospitare in una sua trasmissione il ministroesteri russo. Innanzitutto perché “i giornalistidevono avere il diritto di invitare chiunque a parlare nelle proprie trasmissioni” (31%) e secondo “perché quando abbiamo ospitato l’intervento di Zelensky in Parlamento, questi non ha avuto un contraddittorio quando ha parlato” (31,6%). Di diverso avviso il 19,3% secondo cui chi rappresenta un regime che nega la libertà di parola ed è responsabile di crimini di guerra non può fare un comizio sulla tv italiana mentre un ulteriore 16,2% avrebbe considerato legittima l’intervista solo se vi fosse stato contraddittorio. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra ...

