Serie B | i verdetti | Lecce e Cremonese in Serie A | Alessandria in C Tutte le squadre ai playoff ed ai playout

(Di venerdì 6 maggio 2022)tornano inA. Questi sono idella 38a giornata dellacadetta che ha visto la promozione delle due prime della classe, lo scivolone del Monza in quel di Perugia, mentre sono state ufficializzate anche le treche scendono inC, ovvero, Crotone e Pordenone. In vetta alla classifica si piazza il, che questa sera ha regolato per 1-0 il fanalino di coda Pordenone, con 71 punti, contro i 69 dellache ha vinto il derby in casa del Como con il punteggio di 2-1 per riacciuffare unaA che mancava ormai da metà anni ’90. Le dueche sono ...

dellaA: Lecce, Cremonese Play off: Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento, Perugia Play out: Vicenza, Cosenza Retrocesse in C: Pordenone, Crotone, Alessandria