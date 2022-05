Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 36ª giornata: orari Sky e Dazn (Di venerdì 6 maggio 2022) Si avvia verso la sua conclusione il campionato di Serie A 2021/2022. Tra il 6 e il 9 maggio si disputerà la 36esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 18.45 dall'anticipo Inter-Empoli per chiudersi poi lunedì... Leggi su today (Di venerdì 6 maggio 2022) Si avvia verso la sua conclusione il campionato diA 2021/2022. Tra il 6 e il 9 maggio si disputerà la 36esima, che sarà aperta venerdì alle 18.45 dall'anticipo Inter-Empoli per chiudersi poi lunedì...

Advertising

TuttoJuve24 : Streaming Gratis Genoa-Juventus: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - Nonzi83 : @Luca100celleASR @emilianoavanti Er più forte de tutti. Al primo anno in Italia, nella nostra piazza, che non è pro… - sportli26181512 : Galliani con il Monza torna a Perugia dove ha vinto lo scudetto con il Milan: Ventitrè anni dopo, la vita di Adrian… - aciredef_3 : Per la serie la sfiga mi perseguita: domani ho un matrimonio e le scarpe chissà dove sono dato che non sono arrivat… - AndreaLisi15 : RT @MagisterZatta: @nona_onda @Blackeyed1977 Esatto. Si è creata una divisione tra cittadini di serie A e di serie B dove i “privilegiati”… -