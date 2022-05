Possibile ritorno al tasto fisico sui Fitbit Versa 4 e Sense 2 (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo scorso mese di marzo 2022, alcuni rumors sostenevano che Fitbit si fosse messa a lavoro su un paio di nuovi smartwatch appartenenti alle linee Versa e Sense, ma poi nulla di concreto è più emerso. Oggi, invece, ci ha pensato ‘9to5google.com‘ a segnalare che i prossimi due dispositivi indossabili del produttore statunitense saranno proprio Fitbit Versa 4 e Sense 2, rivelando anche alcuni loro dettagli hardware. Entrambi i wearable sarebbero più o meno uguali, con il Fitbit Sense 2 che in più avrebbe l’anello in acciaio per gli ECG. I due smartwatch dovrebbero essere anche compatibili con i cinturini e con il cavo di ricarica degli attuali prodotti. Al giorno d’oggi, il Versa 3 e Sense sono quasi identici, tranne ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo scorso mese di marzo 2022, alcuni rumors sostenevano chesi fosse messa a lavoro su un paio di nuovi smartwatch appartenenti alle linee, ma poi nulla di concreto è più emerso. Oggi, invece, ci ha pensato ‘9to5google.com‘ a segnalare che i prossimi due dispositivi indossabili del produttore statunitense saranno proprio4 e2, rivelando anche alcuni loro dettagli hardware. Entrambi i wearable sarebbero più o meno uguali, con il2 che in più avrebbe l’anello in acciaio per gli ECG. I due smartwatch dovrebbero essere anche compatibili con i cinturini e con il cavo di ricarica degli attuali prodotti. Al giorno d’oggi, il3 esono quasi identici, tranne ...

