Masters 1000 Madrid 2022: programma e orari di sabato 7 maggio con Djokovic-Alcaraz (Di venerdì 6 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Masters 1000 di Madrid 2022, evento sul rosso iberico giunto al penultimo atto del suo svolgimenti in singolare. Novak Djokovic, testa di serie numero e inoltre primatista al mondo per quanto concerne la classifica Atp, sfiderà Carlos Alcaraz sul Manolo Santana Stadium; incontro infuocato tra il favorito per andare sino in fondo al torneo e il fautore dell’eliminazione di Rafael Nadal dai quarti di finale. Di scena inoltre la finale Wta tra Jessica Pegula e Ons Jabeur, due atlete che esprimono un tennis qualitativamente rilevante, soprattutto per quanto riguarda la tunisina. Di seguito tutti gli eventi riguardanti sabato 7 maggio. MANOLO SANTANA STADIUM dalle ore 13.30 ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Il, glie l’ordine di gioco deldi, evento sul rosso iberico giunto al penultimo atto del suo svolgimenti in singolare. Novak, testa di serie numero e inoltre primatista al mondo per quanto concerne la classifica Atp, sfiderà Carlossul Manolo Santana Stadium; incontro infuocato tra il favorito per andare sino in fondo al torneo e il fautore dell’eliminazione di Rafael Nadal dai quarti di finale. Di scena inoltre la finale Wta tra Jessica Pegula e Ons Jabeur, due atlete che esprimono un tennis qualitativamente rilevante, soprattutto per quanto riguarda la tunisina. Di seguito tutti gli eventi riguardanti. MANOLO SANTANA STADIUM dalle ore 13.30 ...

