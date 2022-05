LIVE Giro d’Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: in fuga Filippo Tagliani e Mattia Bais (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Margine che va oltre i 2?. 12.54 La prima fuga del Giro d’Italia 2022 vede dunque al suo interno Filippo Tagliani e Mattia Bais, entrambi della Drone Hopper – Androni Giocattoli. 12.52 Vantaggio che sale oltre il minuto. Corridori che in gruppo si fermano e dunque lasciano andare. 12.50 Il gruppo non risponde, subito un margine importante per i due al comando. 12.48 Due italiani all’attacco: si tratta di Filippo Tagliani e Mattia Bais. 12.47 Pronti, via e scattano due corridori della Drone-Happer. 12.44 SI PARTE! INIZIA UFFICIALMENTE LA 105ma EDIZIONE DEL Giro ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.56 Margine che va oltre i 2?. 12.54 Ladelvede dunque al suo interno, entrambi della Drone Hopper – Androni Giocattoli. 12.52 Vantaggio che sale oltre il minuto. Corridori che in gruppo si fermano e dunque lasciano andare. 12.50 Il gruppo non risponde, subito un margine importante per i due al comando. 12.48 Due italiani all’attacco: si tratta di. 12.47 Pronti, via e scattano due corridori della Drone-Happer. 12.44 SI PARTE! INIZIA UFFICIALMENTE LA 105ma EDIZIONE DEL...

