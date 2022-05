La volata scudetto più appassionante degli ultimi 11 anni (Di venerdì 6 maggio 2022) Le quindici giornate di Milano. Nessun tumulto o insurrezione, ma il tempo che scandirà il finale di campionato: a tre giornate alla fine, Milan e Inter sono separate da soli due punti in classifica, con i rossoneri che hanno piazzato il sorpasso nella scorsa settimana, complice lo scivolone dei nerazzurri a Bologna. Con Napoli e Juventus ormai attardate in classifica, il discorso scudetto è dunque ristretto alle due milanesi: il Milan sarà impegnato nelle due trasferte contro Verona e Sassuolo, con in mezzo la gara casalinga contro l’Atalanta, mentre l’Inter avrà due partite in casa, contro Empoli e Sampdoria, e una trasferta a Cagliari. Un campionato in bilico È passato un decennio prima di rivedere la Milano calcistica di nuovo al vertice: un primo assaggio di derby in chiave scudetto si è avuto lo scorso anno, con il Milan in testa fino alla ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Le quindici giornate di Milano. Nessun tumulto o insurrezione, ma il tempo che scandirà il finale di campionato: a tre giornate alla fine, Milan e Inter sono separate da soli due punti in classifica, con i rossoneri che hanno piazzato il sorpasso nella scorsa settimana, complice lo scivolone dei nerazzurri a Bologna. Con Napoli e Juventus ormai attardate in classifica, il discorsoè dunque ristretto alle due milanesi: il Milan sarà impegnato nelle due trasferte contro Verona e Sassuolo, con in mezzo la gara casalinga contro l’Atalanta, mentre l’Inter avrà due partite in casa, contro Empoli e Sampdoria, e una trasferta a Cagliari. Un campionato in bilico È passato un decennio prima di rivedere la Milano calcistica di nuovo al vertice: un primo assaggio di derby in chiavesi è avuto lo scorso anno, con il Milan in testa fino alla ...

Advertising

sportli26181512 : Pioli e Inzaghi: chi decide chi è il più forte? Il calendario non conta niente. Rinnovi e mercato, in attesa di Inv… - infoitsport : GdS - Dimarco, Calhanoglu e Dumfries: i tre jolly di Inzaghi per la volata scudetto - milan_risorto : Un giorno racconterò ai miei figli (che non avrò) di quando nella volata scudetto (persa al 100%) del campionato 20… - stefanointer90 : Altobelli: “Scudetto? Ecco perché dico Inter. Le sfide decisive…” Le parole dell'ex attaccante nerazzurro sulla vol… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Juventus e #Roma giocheranno il 22 maggio la finale di #CoppaItaliaFemminile: dopo la lunga volata scudetto, ora in pal… -