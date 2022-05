La super bomba Usa Quicksink che distrugge una nave in pochi secondi: il test (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 28 aprile, l'Air Force Research Laboratory e l'Integrated test Team della Eglin hanno testato una nuova bomba nel Golfo del Messico. Si tratta del programma Quicksink. Un F - 15E Strike Eagle ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 28 aprile, l'Air Force Research Laboratory e l'IntegratedTeam della Eglin hannoato una nuovanel Golfo del Messico. Si tratta del programma. Un F - 15E Strike Eagle ha ...

