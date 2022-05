Jane Fonda in copertina a quasi 85 anni, è la prima volta dal 1959 (Di venerdì 6 maggio 2022) Jane Fonda conquista la copertina di Glamour dopo 60 anni. L’ultima volta è stato nel 1959 e a quasi 85 anni è semplicemente magnetica, ormai è oltre qualsiasi concetto di bellezza, lei è davvero leggenda. Jane Fonda, in copertina 60 anni dopo Jane Fonda dunque a 84 anni diventa di nuovo top model per la famosa rivista di moda. Attrice, attivista, regina del fitness si celebra dopo 6 decenni dalla prima apparizione sul magazine. La Fonda è magnifica, i capelli bianchi corti tirati indietro e spettinati, lo sguardo reso più profondo dall’eyeliner nero, la bocca rosa e l’incarnato perfetto con quelle ... Leggi su dilei (Di venerdì 6 maggio 2022)conquista ladi Glamour dopo 60. L’ultimaè stato nele a85è semplicemente magnetica, ormai è oltre qualsiasi concetto di bellezza, lei è davvero leggenda., in60dopodunque a 84diventa di nuovo top model per la famosa rivista di moda. Attrice, attivista, regina del fitness si celebra dopo 6 decenni dallaapparizione sul magazine. Laè magnifica, i capelli bianchi corti tirati indietro e spettinati, lo sguardo reso più profondo dall’eyeliner nero, la bocca rosa e l’incarnato perfetto con quelle ...

