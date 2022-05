Giro d’Italia 2022 tutti i giorni su Rai 2 e Rai Sport+. Ecco programmazione e calendario (Di venerdì 6 maggio 2022) Giro d'Italia (foto Twitter @Giroditalia) Dopo due anni di limitazioni causa pandemia (nel 2021 la corsa fu a porte chiuse, nel 2020 slittò ad ottobre), il Giro d’Italia torna “a pieno regime” con la 105° edizione, in programma da Budapest a Verona dal 6 al 29 maggio 2022. Tre settimane di grande ciclismo, che la Rai racconterà giorno per giorno su Rai 2 e Rai Sport+. Il Giro d’Italia 2022 sulla Rai: la programmazione Il racconto giornaliero in diretta della storica Corsa Rosa, coordinato da Franco Bortuzzo e Carlo Bufacchi, comincerà tre quarti d’ora prima della partenza di ogni tappa (l’orario varia a seconda dell’inizio di ogni frazione) con Aspettando il Giro, condotto da Tommaso Mecarozzi con ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 6 maggio 2022)d'Italia (foto Twitter @ditalia) Dopo due anni di limitazioni causa pandemia (nel 2021 la corsa fu a porte chiuse, nel 2020 slittò ad ottobre), iltorna “a pieno regime” con la 105° edizione, in programma da Budapest a Verona dal 6 al 29 maggio. Tre settimane di grande ciclismo, che la Rai racconterà giorno per giorno su Rai 2 e Rai. Ilsulla Rai: laIl racconto giornaliero in diretta della storica Corsa Rosa, coordinato da Franco Bortuzzo e Carlo Bufacchi, comincerà tre quarti d’ora prima della partenza di ogni tappa (l’orario varia a seconda dell’inizio di ogni frazione) con Aspettando il, condotto da Tommaso Mecarozzi con ...

