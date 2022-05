Giampaolo: «La salvezza è ancora da conquistare. Non facciamo calcoli» (Di venerdì 6 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio. Le sue parole. DERBY – «Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby: è stato un tassello, ma dobbiamo ancora fare punti per ottenere la salvezza». salvezza – «Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri. Dobbiamo pensare a quello che è il nostro percorso e non fare calcoli, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire». LAZIO – «La Lazio è una squadra forte, allenata da uno dei migliori allenatori d’Italia. Hanno cambiato la filosofia di gioco e si vede: c’è una matrice forte del pensiero di Sarri. So però che abbiamo bisogno di fare una prestazione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Sampdoria Marco, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio. Le sue parole. DERBY – «Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby: è stato un tassello, ma dobbiamofare punti per ottenere la».– «Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri. Dobbiamo pensare a quello che è il nostro percorso e non fare, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire». LAZIO – «La Lazio è una squadra forte, allenata da uno dei migliori allenatori d’Italia. Hanno cambiato la filosofia di gioco e si vede: c’è una matrice forte del pensiero di Sarri. So però che abbiamo bisogno di fare una prestazione ...

