Advertising

mitralica : @Gabrigrifo1 @MassimoSilla_ @ricpuglisi Le svelo un segreto in Germania seppur ad obbligo decaduto, la porta una bu… - domchovien : #Italia, fra i maggiori produttori di #armi al mondo: le vendiamo a 92 paesi. #Qatar cliente 'migliore', a cui chie… - Rob76282550 : RT @StefaniaOliva8: Beh, solo un demente potrebbe non prendere un prodotto continuando a pagarlo. Cosa farà la #Germania? E l'#Italia che t… - StefaniaOliva8 : Beh, solo un demente potrebbe non prendere un prodotto continuando a pagarlo. Cosa farà la #Germania? E l'#Italia c… - frecciavallone : @Bolid61841879 @gparagone Ti svelo un segreto, gli ospedali si son riempiti persino in Germania, te ne svelo un alt… -

Italia Oggi

In Europa le donne guadagnano all'ora il 13% in meno, una giusta preoccupazione, in certi settori inla differenza è ancora più alta, oltre il 20%. Ma ora la legge del Parlamento europeo ......e General Editor della serie ' Explorations of the Far Right' presso ibidem - Verlag (). Il ... Non è unche gli antisemiti moderni - se non sono palesemente neonazisti - preferiscono ... Germania, segreto sui guadagni - ItaliaOggi.it La prima domanda che ti fanno gli americani, subito dopo essersi presentati, è: quanto guadagna E si attendono una risposta sincera. Ti valutano dallo stipendio, o dai diritti d'autore. I tedeschi so ...Un rigore contro il Milan, un altro con la Juve. C'è un segreto "Ne ho calciati tanti, anche in Germania - spiega Calhanoglu - Sono abituato e ho questa fiducia qui: se calcio contro le big, vale ...