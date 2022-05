Ex Tag Team WWE pronto a tornare sul ring

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 maggio 2022) La WWE ha effettuato molti tagli negli ultimi anni, alcuni dei quali anche abbastanza sorprendenti, e il licenziamento degli Authors of Pain è sicuramente uno di questi. Akam e Rezar, i due membri dell’AOP, non avevano ancora fatto apparizioni al di fuori della compagnia di Stamford, ma sembra che questa situazione possa a breve cambiare. Secondo quanto riportato da Fightful Select, gli Authors of Pain stanno per effettuare il loro rientro nel. A quanto pare Sunny Dhinsa, ovvero Akam, e Gzim Selmani, che era Rezar in WWE, stanno perin azione dopo ben 26 mesi di assenza dal quadrato. Gli AOP stanno pianificando quindi il loro ritorno nel wrestling lottato, nonostante Rezar avesse riferito in passato a chi chiedeva del suo rientro di “non essere più un wrestler“. Si pensava quindi che avessero chiuso con il “business”, ma ...