Dl aiuti | Conte | paradossale non voto M5s | ma serviva segnale

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sul Dlsi è verificata una "situazione", M5s non ha potuto votarlo, pur avendo chiesto da tempo la tassazione degli extraprofitti, per "dare unforte". Lo ha detto Giuseppe ...

Advertising

AnCapone23 : RT @DarioStefano: #Metsola????: 'Bene resistenza #Ucraina, prossima generazione sarà europea. Avanti con aiuti e stop a rifornimenti dalla #R… - VincenzoLoren14 : @Drittorovescio_ @GiuseppeConteIT Conte anima bella qualcuno lo aiuti poverino - Nenonet1 : Non credo che tu abbia ascoltato da Conte una simile affermazione. L'Ucraina si difenda con le montagne di armi mes… - SenatoriPD : RT @DarioStefano: #Metsola????: 'Bene resistenza #Ucraina, prossima generazione sarà europea. Avanti con aiuti e stop a rifornimenti dalla #R… - PolicyMaker_mag : Secondo il sondaggio di SPIN Factor la partita si gioca a due, tra #Draghi e #Conte. Questo nonostante abbiano visi… -

...si è verificata una "situazione paradossale", M5s non ha potuto votarlo, pur avendo chiesto da tempo la tassazione degli extraprofitti, per "dare un segnale forte". Lo ha detto Giuseppe..."Siamo contrari come M5S all'invio di armi sempre più letali e offensive - ha ripetuto- ma il tema vero è l'indirizzo politico: l'Italia sta partecipando agliall'Ucraina ma con quali ...Roma, 6 mag. (askanews) - Sul Dl aiuti si è verificata una 'situazione paradossale', M5s non ha potuto votarlo, pur avendo chiesto da tempo ...Il post di Grillo intitolato “Bruciare rifiuti è la negazione dell’economia circolare” è un esplicito sostegno alla linea dell’ex-premier e leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte che ha già ... la ...